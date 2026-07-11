Yacht e velieri di lusso, destinazione Sardegna 

All’alba, prima che i turisti riempiano i moli e i bagnanti le spiagge, sono già lì. Sagome imponenti che oscurano l’orizzonte, lunghe quanto palazzi. Valgono decine di milioni di euro, ospitano piscine, eliporti, cinema, palestre e decine di membri dell’equipaggio. La stagione dei mega yacht è ufficialmente cominciata.

Primo avvistamento

Ogni mattina, tra Porto Cervo, Portisco e Porto Rotondo, compare un nuovo gigante del mare: alcuni sembrano navi da crociera, altri velieri futuristici, altri ancora vere fortezze galleggianti. Dopo il primo avvistamento di Anawa, il superyacht di 62 metri dell’investitore brasiliano-svizzero patron di Burger King, Jorge Paulo Lemann, al porto di Buggerru, le acque della Sardegna stanno tornando a popolarsi di alcune delle imbarcazioni private più esclusive al mondo. Sono già decine gli scafi di lusso che hanno scelto l’Isola come tappa estiva, tra armatori miliardari, imprenditori della moda, banchieri e magnati dell’industria.

“Nirvana Formentera”

Tra i primi ad arrivare c’è il Nirvana Formentera, l’elegante barca di oltre 53 metri appartenuta a Isak Andic, storico fondatore della catena di moda Mango, scomparso nel 2024. Più che uno yacht sembra un veliero contemporaneo: il maestoso mezzo si staglia sulle coste di Golfo Aranci con i suoi due alberi altissimi, linee eleganti in alluminio e oltre mille metri quadrati di superficie velica che lo rendono una delle imbarcazioni più spettacolari oggi in navigazione. Può ospitare fino a dieci persone con un equipaggio di nove membri.

La storia di “Skat”

Completamente diverso è Skat, ormeggiato a Portisco. Lungo quasi 71 metri, ha uno scafo grigio opaco e una silhouette spigolosa che ricorda più una nave della marina o da esplorazione che uno yacht di lusso. Non a caso, quando entrò in servizio nel 2002, venne persino scambiato per un’unità navale militare. Prima di passare al miliardario norvegese Kjell Inge Røkke era lo yacht personale di Charles Simonyi, l’ingegnere informatico passato alla storia per aver guidato lo sviluppo di Microsoft Office. Sul ponte trova spazio anche un eliporto, mentre all’interno dispone di ascensore, palestra, beach club e una collezione di opere d’arte contemporanea.

A Porto Rotondo è invece approdato Freedom, l’ex yacht dello stilista Roberto Cavalli, riconoscibile per le sue linee filanti e gli ampi spazi aperti pensati per vivere il mare. Poco distante, a Portisco, è ormeggiato Lady Brave, il superyacht del fondatore di Diesel Renzo Rosso, caratterizzato da un design sportivo, grandi vetrate e terrazze affacciate sull’acqua.

Il colosso del mare

Tra le presenze più prestigiose c’è anche il Carinthia VII, uno dei veri colossi della stagione. Con i suoi quasi 97 metri di lunghezza domina il molo di Porto Cervo e rientra tra i più grandi yacht privati al mondo. Sei ponti, piscina, eliporto e spazi immensi fanno di questa imbarcazione una vera residenza galleggiante. Oggi appartiene all’imprenditore argentino Rubén Cherñajovsky, mentre in passato era della collezionista Heidi Horten, vedova del magnate tedesco Helmut Horten.

Yacht e finanza

Non mancano poi i nomi della finanza internazionale. Nelle acque di Olbia naviga Mashua Bluu, dello storico presidente di OTP Bank (la banca più grande dell’Ungheria) Sándor Csányi, mentre Synthesis appartiene a Mark Scheinberg, il miliardario fondatore di PokerStars. Tra gli altri yacht presenti figurano anche La Luna dell’imprenditore farmaceutico Luca Rovati, fondatore di Rottapharm, Masquenada di Pier Luigi Loro Piana, ex patron del marchio di moda omonimo, Invictus del magnate immobiliare americano Rick Caruso, Horizons III del presidente di Tyson Foods John Tyson e Pink Shadow, del miliardario tedesco Hans Georg Näder.

Luglio e agosto

Nelle prossime settimane l’elenco è destinato ad allungarsi. Luglio e agosto rappresentano infatti il momento di massima concentrazione dei mega yacht nel Mediterraneo e, come ogni estate, tra una rada nascosta e un ormeggio nei porti della Costa Smeralda, nuovi giganti del mare fanno rotta verso l’isola, trasformando ancora una volta la Sardegna nella vetrina galleggiante del lusso internazionale.

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