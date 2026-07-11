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12 luglio 2026 alle 01:14

Il caldo soffoca molte città in Italia e in Europa 

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Scenario meteo bollente in queste ore e nei prossimi giorni, quando sull'Europa e sull'Italia si imporrà la terza ondata di calore - dovuta all'anticiclone africano, che rischia di durare almeno fino al 22 luglio. Per gli esperti del meteo.it si supereranno di 7-8 gradi le medie storiche del periodo. Preoccupa la temperatura del mare, che in alcune zone sulla superficie si aggira sui 28-29 gradi, con un'anomalia di circa 4-5 gradi.

Tutto ciò si traduce in un enorme accumulo di energia potenziale, in grado di alimentare fenomeni estremi. Sono infatti attesi in queste ore temporali di forte intensità su Piemonte, Lombardia, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Il caldo estremo mette in ginocchio anche le campagne e i pascoli – come avverte Coldiretti.

Le cose non vanno meglio in Europa: a Parigi, dove in giornata sono stati registrati 35 gradi, La Tour Eiffel è stata di nuovo chiusa in pieno pomeriggio e misure analoghe sono state adottate anche per i musei del Louvre e d'Orsay. Ventiquattro dipertimenti francesi - inclusi quelli della regione parigina - sono in allerta rossa e gli incendi stanno colpendo tutta la metà meridionale del Paese.

Caldo estremo anche nel Regno Unito.

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