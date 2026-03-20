Week end dello sport e film su Grazia 

Su sport e cultura, la vicesindaca e assessora Natascia Demurtas si è confrontata con il Consiglio comunale dei ragazzi. L’incontro nella scuola di via Malta. Coinvolti trenta alunni della scuola secondaria di primo grado. S’è parlato degli impianti sportivi ospitati nell’ex Artiglieria ed è emersa l’esigenza di avere più occasioni per fare sport e di avere a disposizione più palestre.

«I campi - ha detto Demurtas sull’ex Artiglieria - tra poco saranno pronti, sono al centro della città accessibili da via Santa Barbara. A brevissimo sarà possibili utilizzarli per giocare a basket, tennis, pallavolo e calcetto». Demurtas ha proposto ai consiglieri in erba di farsi protagonisti dell’organizzazione delle iniziative proposte: il Week end dello sport e i campionati olimpici nuoresi.

Sul fronte della cultura, tanta attenzione all’Anno deleddiano. «Si tratta - ha sottolineato Demurtas -, di un’occasione storica per la città». Un’idea che ha trovato il favore del Consiglio è realizzare un cortometraggio e la “Giornata di Grazia”, una sorta di tour guidato della città.

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