VaiOnline
Via Malta.
21 marzo 2026 alle 00:55

Week end dello sport e film su Grazia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Su sport e cultura, la vicesindaca e assessora Natascia Demurtas si è confrontata con il Consiglio comunale dei ragazzi. L’incontro nella scuola di via Malta. Coinvolti trenta alunni della scuola secondaria di primo grado. S’è parlato degli impianti sportivi ospitati nell’ex Artiglieria ed è emersa l’esigenza di avere più occasioni per fare sport e di avere a disposizione più palestre.

«I campi - ha detto Demurtas sull’ex Artiglieria - tra poco saranno pronti, sono al centro della città accessibili da via Santa Barbara. A brevissimo sarà possibili utilizzarli per giocare a basket, tennis, pallavolo e calcetto». Demurtas ha proposto ai consiglieri in erba di farsi protagonisti dell’organizzazione delle iniziative proposte: il Week end dello sport e i campionati olimpici nuoresi.

Sul fronte della cultura, tanta attenzione all’Anno deleddiano. «Si tratta - ha sottolineato Demurtas -, di un’occasione storica per la città». Un’idea che ha trovato il favore del Consiglio è realizzare un cortometraggio e la “Giornata di Grazia”, una sorta di tour guidato della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, cuore e zero punti

Il Napoli segna dopo 79 secondi e si regala il secondo posto 
l nello sport
Il conflitto

Carburanti, prezzi in risalita dopo il taglio delle accise

Lo sconto deciso dal Governo applicato da 9 distributori su 10 
Marco Noce
La storia

Calciatori mascherati per evitare le multe: la sfida agli ex rossoblù

In campo senza il permesso dei club, hanno giocato con il passamontagna 
Roberto Carta
La festa

La piccola Mecca di via del Collegio

La comunità musulmana di Cagliari riunita per la fine del Ramadan 
Sara Marci
il lutto

L’addio al Senatur nel prato di Pontida tra la sua gente

Nessuna camera ardente, i funerali celebrati domani 
Roma

Esplode un casolare, morti due anarchici

Sotto le macerie un uomo e una donna, preparavano una bomba artigianale 