Gonnosfanadiga.
05 marzo 2026 alle 00:29

Voragine in via delle Aie, operai al lavoro  

Paura in via delle Aie, dove nei giorni scorsi si era aperto un profondo fosso di circa due metri al centro della carreggiata, a causa di un cedimento improvviso dell’asfalto. L’area era stata immediatamente transennata per garantire la sicurezza di residenti e automobilisti, mentre i tecnici comunali avviavano le verifiche del caso.

Secondo quanto comunicato dal sindaco Andrea Floris, «l’intervento è stato programmato nel più breve tempo possibile e nella giornata odierna si è lavorato alla risoluzione del problema». Il cedimento, probabilmente legato a criticità dovute ai numerosi lavori nel sottosuolo nel corso del tempo, è emerso prima della posa del nuovo manto stradale previsto in via Nuoro e nelle altre strade del centro.

Il Comune ha ora risolto la criticità, ripristinando le condizioni di sicurezza della carreggiata. «Se le condizioni meteo lo consentiranno, a breve partiranno anche gli interventi di asfaltatura già programmati nelle vie più trafficate del centro abitato, informa Floris. I disagi, dopo i primi due giorni, sono stati contenuti e da ieri la situazione è tornata alla normalità.

