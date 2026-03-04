VaiOnline
Camera.
05 marzo 2026 alle 00:32

L’intelligence: con l’escalation sale il rischio terrorismo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal rischio terrorismo in Italia e in Europa, che aumenta con la guerra all’Iran, al crescente fenomeno dei minori radicalizzati; dalla minaccia ibrida sempre più pervasiva di Russia e Cina alle proteste di piazza monitorate «con la massima attenzione». “Governare il cambiamento” è il titolo della relazione annuale dell’intelligence presentata ieri alla Camera, nel 21° anniversario della morte di Nicola Calipari a Baghdad. La tecnologia è il fil rouge: «È un acceleratore dei processi ma è anche una vulnerabilità», ha detto il direttore del Dis Vittorio Rizzi. In un tempo che registra il maggior numero di conflitti dalla seconda guerra mondiale (61), quando il 72% della popolazione vive in Paesi governati da autocrazie (dal 49% nel 2004). Con Rizzi c’era l’autorità delegata alla sicurezza, Alfredo Mantovano, i direttori di Aise ed Aisi, Giovanni Caravelli e Bruno Valnesise, e il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. La relazione si ferma al 2025, ma la possibilità di un’accelerazione in Iran era già contemplata. Con l’ipotesi di «un innalzamento anche in Europa e in Italia del rischio terrorismo, soprattutto rispetto a target israeliani o statunitensi. In prospettiva, la propaganda jihadista potrebbe, in modo opportunistico, strumentalizzare un eventuale conflitto che coinvolga Teheran, invocando un jihad globale contro il comune nemico occidentale». E c’era già l’attacco a Gaza a soffiare sul fuoco di un «sentimento antiebraico». Quanto accade oggi in Iran, ha spiegato Mantovano, «incrementa le pulsioni antiamericane e antisraeliane, ma, considerando che il soggetto aggredito è il regime iraniano, non c’è la compattezza che c’è stata nei confronti della Palestina». Poi la questione russa. «Il Cremlino - nota l’intelligence - ritiene di fronteggiare una minaccia di lungo periodo da parte dell’Europa, assurta a principale blocco antagonista di Mosca, dopo il consolidamento dei canali di dialogo con Washington». Si sottolinea quindi «la spregiudicatezza delle azioni russe» in territorio europeo, con attacchi a infrastrutture critiche più che quintuplicati tra il 2023 e il 2025. Fino alle azioni ibride, dal cyber alla disinformazione. Sul fronte interno, gli anarchici sono la minaccia più concreta, ma l’attenzione è alta anche sulle manifestazioni di piazza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 