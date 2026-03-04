VaiOnline
Riforme.
05 marzo 2026 alle 00:31

Legge elettorale, partiti avanti senza fretta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. La partita sulla legge elettorale riparte lentamente ed entrerà nel vivo solo dopo il voto referendario del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. Dopo la presentazione in Parlamento, ora tutti i partiti approfondiscono il testo.

Fratelli d’Italia, con Giovanni Donzelli, ha illustrato la riforma ai deputati a Montecitorio, mentre la Lega ha riunito i propri gruppi con il ministro Roberto Calderoli e lo sherpa Andrea Paganella. I leghisti restano i più cauti e aperti solo a possibili modifiche, dal ballottaggio all’ampiezza del premio di maggioranza, per blindare il testo da eventuali rilievi della Consulta e non tornare al Rosatellum. Ritocchi sono previsti nel corso dell’esame parlamentare, con FdI che punta a reintrodurre le preferenze, sulle quali però la Lega mantiene freddezza.

La commissione Affari costituzionali non ha ancora incardinato il testo e il presidente Nazario Pagano proporrà la calendarizzazione nelle prossime riunioni.

L’iter procedere senza fretta, in attesa del referendum, su cui pesano anche timori nella maggioranza legati alla copertura mediatica concentrata sulle guerre. I sondaggi indicano una distanza ravvicinata tra Sì e No: Youtrend in particolare segnala che, a differenza del 2016, i Sì sono oggi in vantaggio, ma lo scarto si è ridotto nelle ultime settimane.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 