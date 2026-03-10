Volkswagen dimezza l’utile e taglia il lavoro 

Volkswagen riesce a chiudere il 2025 in utile, a differenza dei rivali Stellantis e Renault, mantenendosi «in carreggiata», secondo l'amministratore delegato Oliver Blume. Il risultato netto si è però quasi dimezzato da 12,4 a 6,9 miliardi, scendendo ai minimi dal 2016. In calo dello 0,2% a 9,02 milioni i veicoli venduti, mentre i ricavi sono scesi dello 0,8% a 321,9 miliardi e il margine operativo lordo si è ridotto da 37,96 a 32,1 miliardi. Più sensibile il calo del risultato operativo, sceso del 53,5% a 8,9 miliardi per effetto di svalutazioni e dei dazi Usa. Al contrario il flusso di cassa netto è cresciuto dell'1,3% a 6,4 miliardi e la liquidità netta è salita dello 0,1% a 34,5 miliardi, con il ritorno dell'utile finanziario a 439 milioni, contro una precedente perdita di 2,25 miliardi.

Dividendo al 30%

Per il 2025 il consiglio di amministrazione propone agli azionisti un dividendo in calo del 17%, a 5,26 euro per le azioni privilegiate e 5,2 euro per le ordinarie, che lascia invariata la politica di ridistribuzione al 30% dell’utile. Volkswagen, secondo Blume, ha dimostrato di avere «basi robuste» e che i programmi fissati al 2030 «stanno funzionando». «Sostenuti da un forte impulso finanziario alla fine dell’anno - spiega - abbiamo rafforzato ulteriormente il gruppo e dopo tre anni intensi di riallineamento stiamo vedendo progressi tangibili». E se nella lettera agli azionisti ammette che si dovranno tagliare 50 mila posti di lavoro entro il 2030, il titolo in borsa guadagna il 2,8% a 90,6 euro. Nel 2025 gli addetti sono scesi del 2% a 662.900 unità e i precedenti accordi sindacali prevedevano un taglio complessivo di 35mila unità. «Abbiamo realizzato risparmi per un miliardo nel 2025 - spiega il manager - e siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo di risparmiare oltre 6 miliardi di euro annui in tutto il gruppo entro il 2030». Il 2026 apre «la prossima fase di trasformazione» di Volkswagen: taglio dei costi e «modelli innovativi», con il lancio quest’anno di «una mobilità elettrica abbordabile con una tecnologia premium». Poi c’è la Cina, con il lancio di 30 nuovi modelli entro l’anno prossimo. Infine «stiamo costruendo il primo chip di intelligenza artificiale del gruppo e abbiamo avviato la produzione di unfied cell», la piattaforma di batterie della controllata PowerCo. «Raggiungeremo nuovi traguardi nelle batterie, nel software e nella guida autonoma - conclude - per diventare protagonisti della tecnologia automobilistica mondiale».

RIPRODUZIONE RISERVATA