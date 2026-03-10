Si dà fuoco sul bus, strage in Svizzera 

Berna. Le fiamme che avvolgono la carcassa di lamiera dell'autobus in una palla di fuoco, le urla dei testimoni sotto shock. Sono le immagini che giungono dalla tragedia che ha colpito il Canton Friburgo in Svizzera, dove il rogo di un autopostale - bus adibito al trasporto della posta e che consente l'accesso anche a passeggeri - ha provocato secondo la polizia almeno 6 morti e 5 feriti tra cui anche un soccorritore. Tre sono in condizioni critiche, mentre i media riportano testimonianze inquietanti secondo cui a provocare l’incendio sarebbe stato un uomo che si è dato fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 18.30 locali a Kerzers, una ventina di chilometri a ovest di Berna. Un filmato ottenuto dal quotidiano svizzero Blick mostra un uomo con il volto annerito dal fumo. Gli viene chiesto cosa sia successo. «Un uomo si è dato fuoco all'interno», risponde in albanese. Poi agita le braccia e continua: «Si è versato della benzina e si è dato fuoco!». Altri testimoni oculari hanno riferito la stessa ricostruzione. Sulla tragedia è stata aperta un'indagine: secondo la polizia è impossibile determinare con le prime informazioni se si sia trattato o meno di un atto terroristico.

