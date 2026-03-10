Sassari, confronto a distanza Palamara-Vendola 

Due giorni fa Luca Palamara (e altri) a sostegno del Sì, stasera Nichi Vendola per il No: si intensificano anche a Sassari gli incontri politici in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’ex magistrato Palamara è intervenuto lunedì in videoconferenza all’incontro organizzato dalla Lega, e introdotto e moderato dall’ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

I vari relatori provenienti dal mondo forense hanno affrontato diversi aspetti legati alla riforma, con particolare attenzione al tema dell’equilibrio tra i poteri. Palamara, che prima di essere radiato dalla magistratura è stato anche consigliere del Csm e presidente dell’Anm, ha offerto una testimonianza diretta sulle distorsioni e sugli scandali legati al correntismo nella magistratura. Attraverso il racconto di esperienze personali, ha illustrato dall’interno i meccanismi che hanno segnato negli ultimi anni il dibattito sulla giustizia. «Un momento di confronto di alto livello – ha commentato Pais – che ha visto protagonisti autorevoli rappresentanti del mondo forense e ha consentito ai cittadini di approfondire temi spesso complessi ma fondamentali per la qualità della nostra democrazia. La grande partecipazione dimostra quanto sia forte l’interesse dell’opinione pubblica verso una giustizia giusta, trasparente e vicina ai cittadini».

Sul fronte del No alla riforma, invece, sempre nella sala Angioy di Sassari interverrà stasera (alle 17.30) il presidente di Sinistra italiana–Avs, Nichi Vendola. Domani l’ex governatore pugliese sarà invece a Nuoro, alle 17.30 all’hotel Grillo.

