11 marzo 2026 alle 00:23

Viale Marconi, i rischi della strada più trafficata dell’Isola 

L’investimento della 16enne di Quartu, ancora in gravi condizioni nella Rianimazione del Brotzu, conferma la pericolosità di viale Marconi, la strada più trafficata della Sardegna. Due corsie per auto, due preferenziali per autobus e marciapiedi assenti per un ampio tratto, il viale è percorso ogni giorno da 70mila veicoli. Tanti gli eccessi di velocità, le manovre azzardate e i rischi per i pedoni. Commercianti e residenti chiedono attraversamenti rialzati, segnali luminosi e più controlli nelle ore di punta e vicino alle scuole. Ieri a Cagliari ci sono stati altri due incidenti: grave un 47enne travolto in via Is Mirrionis mentre viaggiava su un monopattino, ferite lievi per due studentesse investite in via Is Cornalias su un dosso pedonale.

alle pagine 16, 17

