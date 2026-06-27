Volata imperiosa: Milan è tricolore 

Vincere nel ciclismo, anche da grandi favoriti, non è mai semplice. Nel caso di Jonathan Milan, nuovo campione italiano di ciclismo su strada, la difficoltà è stata di finalizzare con uno sprint perfetto l’enorme lavoro che si sono sobbarcati, lungo i 232 km da Asti a Cuneo, i suoi compagni della Lidl-Trek, che hanno dovuto inseguire una fuga iniziale di 19 uomini. Il caldo e le pur poche salite della prima metà hanno reso la corsa più dura.

Sul traguardo di Cuneo, il 25enne friulano, l’olimpionico della pista a Tokyo ha preceduto Tommaso Dati (Ukyo) e Alessandro Romele (Astana): sesto Matteo Trentin (Tudor).

Per l’Under 23 sanvitese Ignazio Cireddu è arrivato un ritiro (che poteva essere messo in preventivo) maturato dopo essersi staccato sulla salita principale, giunta dopo 70 km di grande lotta. Per la Vorarlberg, al via con due uomini, c’è la soddisfazione della top 10 di Giacomo Ballabio, nono.

In Sardegna

Oggi si gareggia su strada anche in Sardegna, nella 2ª Coppa Città di Villanova Monteleone, organizzata da Dueppi Cycling Project e suddivisa in due prove. Allievi e Juniores si confronteranno in promiscuità su un percorso di 67 km con partenza alle 11. In precedenza (ore 9.30), Esordienti e Donne Giovani sulla distanza di 33 km.

Giro della Lunigiana

Intanto, dopo l’exploit di Enrico Balliana nel campionato italiano Juniores, il Comitato Sardo sta cercando di attivarsi per allestire una formazione per consentirgli di partecipare al 50° Giro della Lunigiana (9-12 settembre), la principale corsa a tappe in Italia per la categoria, che ammette rappresentative regionali. Un’ipotesi sarebbe quella di fare una squadra mista (con l’Alto Adige). ( c.a.m. )

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