Vitalizi, il taglio è confermato 

Il Collegio d’appello della Camera, in pratica la Cassazione di Montecitorio, ha confermato il “niet” pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022. Il taglio era stato deciso nel 2018 sotto la presidenza di Roberto Fico. I ricorrenti ora dovranno decidere se rivolgere un appello in sede politica all’ufficio di Presidenza, oggi guidato da Lorenzo Fontana. Tra coloro che lamentano i tagli, molti sono i nomi noti e vanno da Paolo Guzzanti a Ilona Staller, dagli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino all’ex primo cittadino di Imperia Claudio Scajola, fino a Fabrizio Cicchitto, Claudio Martelli, Margherita Boniver. Ci sono Italo Bocchino, Mario Landolfi, Gianni Alemanno, Mario Capanna, Tiziana Maiolo, l’ex olimpionica Manuela Di Centa, l’ex vicepresidente del Csm Michele Vietti, Giovanna Melandri e Angelino Alfano.

Il ricalcolo

La vicenda è tortuosa e riguarda soprattutto ex deputati anagraficamente più giovani o con alle spalle meno legislature di quelli che nel 2021 hanno beneficiato di una sentenza che nei fatti ha azzerato la delibera Fico. Quest’ultima stabiliva che il vitalizio fosse ricalcolato secondo un coefficiente in cui rientrava il monte dei contributi versati, e gli anni in cui si era beneficiato dell’assegno. Un taglio che, dall’oggi al domani, è arrivato anche al 90% per gli ex parlamentari più anziani. Il loro ricorso nel 2021, sulla base del principio costituzionalità di legittimo affidamento, era stato accolto, il che aveva portato a ripristinare il precedente assegno. Il Senato, invece, nel 2022 aveva “salvato” tutti gli ex inquilini di Palazzo Madama, indipendentemente dall’età. Gli 800 ex deputati hanno chiesto quindi un trattamento analogo a quello deciso in Senato, anche per eliminare una situazione «irragionevolmente penalizzante»: infatti tutti i risparmi della Camera sui vitalizi ricadono ora solo su di loro (appunto 800 sui circa 3.300 ex deputati complessivi). «Il Collegio di Appello della Camera», si legge nel comunicato, «ha esaminato l’appello relativo alla sentenza di primo grado sul taglio ai vitalizi, confermando l’impianto complessivo della delibera 14 del 2018», cioè quella del presidente Fico.

RIPRODUZIONE RISERVATA