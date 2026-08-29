Visite guidate alla torre vecchia di Marceddì 

La Torre Vecchia di Marceddì continua a essere uno dei luoghi più apprezzati dai visitatori grazie alle iniziative curate dall’associazione Selas Aps, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Dopo le apertura straordinarie del 23 e di venerdì, il calendario prosegue con le giornate già programmate, pensate per offrire continuità e valorizzare un sito che unisce storia, natura e tradizione. Le prossime aperture saranno quelle del 4, 11 e 18 settembre, sempre con orario 17,30-20. Un programma che accompagna la fine dell’estate e permette a residenti e turisti di scoprire un patrimonio culturale e ambientale che continua a sorprendere.

Durante le giornate di visita, chi lo desidera potrà partecipare a una passeggiata guidata nei dintorni, arricchita da racconti storici e archeologici sul territorio. Il percorso include anche un’introduzione all’avifauna locale, osservabile grazie a binocoli e cannocchiali messi a disposizione dall’associazione.

Le visite guidate, offrono un’esperienza immersiva che unisce cultura e natura, rendendo la Torre un punto di riferimento per la comunità e per chi vuole conoscere meglio il territorio. Per informazioni: “selasterralba@gmail.com”, “selas.aps@pec.it” e 347.3461583. (s. c.)

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