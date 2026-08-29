SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Gli eventi.
30 agosto 2026 alle 00:26

Blue zone e tradizioni per attirare gli stranieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Settembre e ottobre non sono più soltanto i mesi di coda dell’estate isolana. Il clima che cambia, con temperature finalmente più fresche, e una stagione balneare che si allunga, stanno modificando anche le abitudini dei viaggiatori, portandoli anche lontano dalle spiagge.

Cammini, escursioni, borghi, cultura, archeologia ed enogastronomia sono solo alcuni dei prodotti capaci di intercettare questa nuova domanda. Ci sono percorsi da affrontare anche soltanto in un fine settimana e una rete escursionistica regionale che negli ultimi anni si è molto ampliata. Ci sono eventi come “Noi camminiamo in Sardegna”, che attirano a sé migliaia di escursionisti, o rassegne come quella di Autunno in Barbagia, che riportano i visitatori nei paesi dell’interno tra tradizioni, artigianato e produzioni locali. La Sardegna prova così a valorizzare ciò che ha da offrire quando il mare non è più il solo motivo per partire. Cultura, archeologia e paesaggio restano gli attrattori principali, affiancati dall’enogastronomia e dall’enoturismo. E cresce anche l’interesse per le Blue zone, soprattutto sul mercato statunitense. Poi ci sono gli eventi. Ottobre concentra oltre cento dei 500 grandi appuntamenti finanziati dall’assessorato al turismo, tra festival e grandi eventi sportivi. «Sono mesi assolutamente fondamentali – rilancia l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu –. Perché è proprio fuori dai due mesi centrali dell’estate che passa la sfida dell’internazionalizzazione edela destagionalizzazione». E i numeri, questa volta, sembrano dare ragione alla scommessa. (

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Bosa, stagione in chiaroscuro

«Le presenze sono in linea con gli anni scorsi, ma servono più servizi» 
Serafino Corrias
Turismo

I voli da New York, il sogno americano che va oltre l’estate

«Clienti con alta capacità di spesa che non cercano solo il mare» 
Tania Careddu
I controlli

Multa per la spiaggia occupata

A Villasimius sdraio vuote sin dall’alba in attesa dei bagnanti 
Andrea Manunza
Turismo

«Escursioni e cammini, mancano rifugi e servizi»

La replica di Cuccureddu: in questi anni investite risorse, progetti fermi al Ministero 
Giuseppe Deiana
Durissimo il consigliere Cioni (Sardistas): «Ora basta, siamo stanchi di subire»

«Nuovo scempio ambientale» Selargius, tutti contro il Bess

Appelli al sindaco che prende tempo: «Devo vedere le carte» 
Giorgia Daga
L’incendio

Cantiere forestale distrutto e quattro feriti

Arzana: la Procura indaga per disastro ambientale, i turisti fotografano lo scempio 
Roberto Secci
La polemica

Ranucci via da Report, ma il caso è ancora aperto

I suoi legali contestano la legittimità della destituzione e chiedono i danni 
L’emergenza

Cremona in ginocchio per il maltempo

Bilancio di 43 feriti e 12 famiglie evacuate, danni alle abitazioni e alle auto 