Serata di gala per il Cagliari contro l’Inter 

Dopo la vittoria all’esordio in casa del Parma, il Cagliari cerca l’impresa nella prima alla Unipol Domus oggi contro i campioni d’Italia dell’Inter, a partire dalle 20.45. «Una partita da bollino rosso, ma vogliamo essere riconoscibili», ha detto l’allenatore Pisacane. Nella foto due tra i protagonisti più attesi: il fantasista rossoblù Maldini e il nerazzurro - e grande ex - Barella. Sul fronte mercato, nuovo acquisto intanto per il Cagliari: ieri sera è sbarcato nell’Isola il centrocampista francese Massolin, proveniente proprio dall’Inter, tra l’altro, dopo un buon campionato in Serie B con il Modena.

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