SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Calcio
30 agosto 2026 alle 00:27

Serata di gala per il Cagliari contro l’Inter 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo la vittoria all’esordio in casa del Parma, il Cagliari cerca l’impresa nella prima alla Unipol Domus oggi contro i campioni d’Italia dell’Inter, a partire dalle 20.45. «Una partita da bollino rosso, ma vogliamo essere riconoscibili», ha detto l’allenatore Pisacane. Nella foto due tra i protagonisti più attesi: il fantasista rossoblù Maldini e il nerazzurro - e grande ex - Barella. Sul fronte mercato, nuovo acquisto intanto per il Cagliari: ieri sera è sbarcato nell’Isola il centrocampista francese Massolin, proveniente proprio dall’Inter, tra l’altro, dopo un buon campionato in Serie B con il Modena.

alle pagine 48, 49

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Bosa, stagione in chiaroscuro

«Le presenze sono in linea con gli anni scorsi, ma servono più servizi» 
Serafino Corrias
Turismo

I voli da New York, il sogno americano che va oltre l’estate

«Clienti con alta capacità di spesa che non cercano solo il mare» 
Tania Careddu
I controlli

Multa per la spiaggia occupata

A Villasimius sdraio vuote sin dall’alba in attesa dei bagnanti 
Andrea Manunza
Turismo

«Escursioni e cammini, mancano rifugi e servizi»

La replica di Cuccureddu: in questi anni investite risorse, progetti fermi al Ministero 
Giuseppe Deiana
Durissimo il consigliere Cioni (Sardistas): «Ora basta, siamo stanchi di subire»

«Nuovo scempio ambientale» Selargius, tutti contro il Bess

Appelli al sindaco che prende tempo: «Devo vedere le carte» 
Giorgia Daga
L’incendio

Cantiere forestale distrutto e quattro feriti

Arzana: la Procura indaga per disastro ambientale, i turisti fotografano lo scempio 
Roberto Secci
La polemica

Ranucci via da Report, ma il caso è ancora aperto

I suoi legali contestano la legittimità della destituzione e chiedono i danni 
L’emergenza

Cremona in ginocchio per il maltempo

Bilancio di 43 feriti e 12 famiglie evacuate, danni alle abitazioni e alle auto 