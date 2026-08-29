Caos vacanze, voli cancellati e bagagli smarriti  

Voli cancellati e bagagli smarriti. Rientro dalle vacanze amaro per decine di turisti italiani alle prese con una serie di disagi negli aeroporti. Oltre un centinaio di persone sono rimaste a terra nello scalo spagnolo di Palma di Maiorca. Il loro volo Ryanair diretto a Milano Malpensa sarebbe dovuto partire venerdì sera alle 21,15, ma è stato prima posticipato di un paio d'ore e successivamente cancellato. In tanti hanno, dunque, dormito in aeroporto. «Inizialmente ci hanno detto che c'era traffico aereo, poi che il problema erano i temporali», racconta all'Ansa Chiara Ricci, di Torino. «Dopo aver posticipato di quasi due ore il volo e cambiato tre volte il gate, ci hanno fatto imbarcare. Dopo, però, ci hanno detto che dovevamo aspettare due ore e mezza e ci hanno fatto riscendere. Non ci hanno neanche aiutato a trovare una sistemazione». Durante la notte è arrivato un messaggio con cui venivano informati che il volo era stato riprogrammato per sabato alle 11,15. «Poi all'alba, ci hanno avvisato che l'aereo sarebbe partito alle 22.55. Ma non c'è certezza neanche di quel volo» aggiunge la donna. Ryanair spiega che «è stato posticipato durante la notte a causa di restrizioni relative agli slot Atc (controllo del traffico aereo)».

Disavventura anche per circa 80 passeggeri atterrati venerdì a Fiumicino da Marsa Alam con un aereo della compagnia Wizzair. «I nostri bagagli sono finiti a Lampedusa», racconta Sabrina Lattanzio.

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