Violenza di genere, esperti a confronto 

“Non sei sola: l’ascolto, la cura, i diritti”: questo il titolo del convegno organizzato per oggi dalle 8,30, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dall’Arnas Brotzu nell’Aula Atza dell’ospedale San Michele.

L’evento si inserisce nel percorso avviato lo scorso anno con la deliberazione della procedura aziendale “Codice Rosa”, che definisce le modalità di presa in carico, protezione e accompagnamento delle donne vittime di violenza, attraverso un approccio multidisciplinare e integrato. Il responsabile scientifico Roberto Demontis richiamerà la centralità dell’ascolto e della competenza multidisciplinare nei percorsi di tutela, seguirà l’intervento della senatrice Sabrina Licheri su “la tutela delle vittime di violenza. Il superamento degli attuali ostacoli normativo nelle cause civili”. Guido Pani, Procuratore aggiunto, offrirà una riflessione sul coordinamento tra strutture sanitarie e autorità giudiziarie, mentre Michela Capone, presidente del Tribunale per i minorenni, si concentrerà sugli interventi di tutela rivolti alle giovani vittime. Simona Pappalardo illustrerà l’attività della Polizia di Stato nei casi di violenza domestica e di genere, mentre l’assessora Anna Puddu presenterà il ruolo dei Servizi Sociali del Comune. Infine il direttore dell’ufficio scolastico Francesco Feliziani illustrerà le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte agli studenti. «Questo convegno rappresenta un passaggio importante nel percorso che l’Arnas ha intrapreso per rafforzare la tutela e l’accompagnamento delle donne vittime di violenza – spiega il commissario straordinario del Brotzu Maurizio Marcias – e ci conferma quanto sia fondamentale lavorare insieme: sanità, giustizia, enti locali, scuola, terzo settore».

