Italia epica, terzo trionfo di fila in Coppa Davis 

L’Italtennis vince ancora e mantiene in bacheca la Coppa Davis. Terzo successo consecutivo, per la prima volta in casa: battuta la Spagna a Bologna, un 2-0 firmato da Berrettini (6-3, 6-4 a Carreno Busta) e Cobolli (1-6, 7-6, 7-5 a Munar). Gli azzurri chiudono una settimana indimenticabile pur senza aver schierato i giocatori migliori, Sinner e Musetti. Per il tennis italiano si chiude un 2025 straordinario, con i grandi successi di Sinner e le imprese delle due nazionali. Binaghi esulta: il sistema funziona, vorrei vincere anche gli Internazionali di Roma.