Via i bimbi dalla famiglia nel bosco, minacce alla giudice  

L’Aquila. Una «corte di vermi», colpevole di aver allontanato tre bambini dalla loro famiglia, dalla loro casa nel bosco di Palmoli. Piovono insulti sul Tribunale dei minorenni dell’Aquila e in particolare la presidente Cecilia Angrisano, bersaglio di pesanti minacce via social. Una caccia alle streghe con tanto di indirizzo, numero di cellulare e mail per rintracciare la toga che ha firmato l’ordinanza di allontanamento. E in tanti si stanno organizzando per scendere in piazza il 6 dicembre a Roma, davanti al ministero della Famiglia. Intanto dalla casa famiglia dove sono stati trasferiti i minori arrivano le parole dei bambini, che chiedono all’avvocato quando potranno tornare a casa, mentre la mamma, cui è stato concesso di vivere nello stesso stabile, «è ancora scossa». E l’Anm abruzzese torna a difendere il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, dicendosi in «apprensione» per «la campagna d’odio mediatico» ed esprimendo «stupore» e «rammarico» nel constatare che, «in un clima così esasperato, i rappresentanti del governo insistano nell’attività di delegittimazione dell’Autorità Giurisdizionale». E sull’argomento torna a parlare anche il vicepremier Matteo Salvini: «Farò di tutto perché quei tre splendidi bambini tornino a casa, fra le coccole di mamma e papà», scrive definendo l’ordinanza «una vergogna, un precedente pericoloso e preoccupante».

