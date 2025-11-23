VaiOnline
Livorno.
24 novembre 2025 alle 00:45

Disastro del Moby Prince, addio a Rispoli Una vita per cercare «verità e giustizia» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Livorno. Era il simbolo della lotta per avere «verità e giustizia», a nome dei familiari delle 140 vittime del traghetto che si incendiò il 10 aprile del 1991 dopo una collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada di Livorno. È morto sabato Loris Rispoli, 69 anni, per anni presidente del Comitato Moby Prince 140, poi Associazione 140: da tempo la sua salute era fragile dopo che il 16 febbraio 2021 fu colpito da un infarto, che lo costrinse a lasciare, solo fisicamente, la battaglia. Nella tragedia aveva perso la sorella Liana, commessa della boutique di bordo. Da subito assunse il coordinamento dei familiari delle vittime, che dopo 34 anni tra processi e commissioni parlamentari aspettano la «vera verità». Decine i messaggi di cordoglio. «Perdiamo un fratello e un vero combattente che ci ha insegnato come si lotta per la verità e la giustizia», le parole di Nicola Rosetti, suo successore alla guida dell’Associazione 140, e di Luchino Chessa, presidente dell’associazione 10 Aprile-Familiari vittime Moby Prince.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 
Regionali

Al voto: la posta è alta, l’affluenza no

In Veneto elettori in calo del 12%, in Puglia del 10%, in Campania del 6% 