Violenza di genere, dibattito al Mossa 

Domani l’Istituto Tecnico Mossa ospiterà il convegno “Oltre il silenzio. La violenza, la voce, la giustizia”, una mattinata di confronto dedicata alla violenza di genere.

L’iniziativa, organizzata dalla sezione locale della Fidapa Bpw con il patrocinio del Comune, punta al dialogo tra prospettive diverse: quella delle donne vittime di violenza, quella della magistratura e dell’avvocatura, quella delle forze dell’ordine e dei centri antiviolenza.

Ad aprire i lavori – alle 9,30 – saranno Pupa Tarantini, vice presidente della sezione oristanese dell’associazione e Maria Gemma Moi, presidente del distretto Sardegna.

L’introduzione sarà affidata all’avvocata Monica Tascedda. Interverranno l’autrice Patrizia Cadau, Lucrezia Lacasella, vittima di violenza diretta, Cristina Puddu, avvocata del foro di Oristano, Gianluigi Dettori, giudice della Corte Penale di Cagliari; Samuele Cabizzosu, vice questore aggiunto e dirigente della Squadra mobile.

A moderare l’incontro sarà Francesca Marras, responsabile del Centro antiviolenza di Oristano. Nel corso della mattinata troverà spazio anche l’esperienza raccontata da Patrizia Cadau nel libro “Volevate il silenzio. Avete la mia voce – Cronache dal multiverso della violenza, di una sopravvissuta che non sta zitta”.

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