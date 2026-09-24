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Il dato
25 settembre 2026 alle 00:49

Tra i banchi 850mila gli stranieri Al Nord il 63% 

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Sono 848.231 gli studenti con cittadinanza non italiana presenti nelle scuole statali nell’anno scolastico 2024-2025. Il dato del Portale unico del ministero dell’Istruzione e del merito, mostra una presenza concentrata soprattutto nel Nord del Paese. Nel Nord-Ovest si contano oltre 322mila alunni, il 38% del totale, mentre nel Nord-Est sono pari al 25,2%. Insieme, le due aree raggiungono il 63,2% del dato nazionale.

Il Nord-Ovest è l’area con il numero maggiore di studenti con cittadinanza non italiana. A determinare il dato è soprattutto la Lombardia, con 213.914 alunni, il 66,4% dell’area. Seguono Piemonte e Liguria. In Lombardia, la provincia con il numero più alto è Milano, con 73.898 studenti, il 34,5% del dato regionale. Nel Nord-Est, la regione con il valore più alto è l’Emilia-Romagna, con 105.483 alunni, davanti a Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il Centro conta 190mila studenti, il 22,4% del totale nazionale. Ed è il Lazio la regione con il dato più alto. Al Sud i numeri diminuiscono: l’area conta il 10,2% del totale. La Campania è la regione con il dato più alto, davanti a Puglia e Calabria. Il dato più contenuto è quello delle isole, con 35.704 studenti, il 4,2% del totale nazionale. La Sicilia ne concentra l’83,9%, mentre la Sardegna si ferma a 5.751.

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