Riders, sfruttamento su due ruote 

Giornate di lavoro senza fine, turni massacranti e guadagni precari. Col taccuino fra i ciclofattorini che aspettano una chiamata per consegnare pizze e tanto altro. Perché non ci sono italiani? «Non accettano queste condizioni»
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