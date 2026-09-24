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25 settembre 2026 alle 00:50

Riders, sfruttamento su due ruote 

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Giornate di lavoro senza fine, turni massacranti e guadagni precari. Col taccuino fra i ciclofattorini che aspettano una chiamata per consegnare pizze e tanto altro. Perché non ci sono italiani? «Non accettano queste condizioni»

a pagina 17

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