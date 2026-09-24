Accoltellata alle spalle da uno sconosciuto 

Salerno. È stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava da sola nel centro storico di Salerno. È caccia all'aggressore di una ragazza di 23 anni, residente in provincia di Salerno, picchiata e ferita con un'arma da taglio alla nuca. A “Dentro la notizia” la ragazza, italiana, ha raccontato quei momenti di terrore spiegando di «non conoscere» il suo aggressore, «di non averlo mai visto in vita sua» e di aver pensato che l'avesse «scambiata per un'altra. Stavo semplicemente aspettando l'orario per fare una videochiamata in tranquillità sui gradoni e poi mi sono trovata quest'uomo alle spalle che mi ha aggredito. Mi ha dato una o due coltellate e poi mi ha preso a pugni prima che io riuscissi a scappare. L'ho visto, ricordo la sua fisionomia ma non lo conosco. Non ha detto nemmeno una parola, ero io a chiedergli chi era e cosa volesse. Ora ho paura anche di uscire di casa, se uno ti aggredisce in quel modo significa che ti vuole morta».

L'allarme

A dare l'allarme è stato un passante. Dopo l'aggressione la vittima ha percorso alcune centinaia di metri, in cerca di aiuto, prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. All'ospedale di Salerno è stata medicata per una profonda ferita, di circa sette centimetri, alla nuca, e una ferita alla mano sinistra riportata nel tentativo di proteggersi. La giovane ha perso molto sangue ed è stata sottoposta anche a una trasfusione. La Tac ha dato esito negativo. La giovane vittima abita in provincia ma lavora in una pasticceria del centro storico, non lontano dal luogo del ferimento. Agli investigatori della Squadra Mobile ha spiegato di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla.

Le indagini

Le indagini proseguono, in una vicenda ancora dai contorni poco chiari. Intanto, nel quartiere cresce la paura. Tra i residenti del centro storico si registra forte preoccupazione per un episodio avvenuto in una zona molto frequentata.

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