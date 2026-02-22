VaiOnline
23 febbraio 2026 alle 00:31

villamarese ferma, Real putzu in vetta 

Nella dodicesima giornata dell’Over 43 la Polisportiva Villamarese 2023 perde momentaneamente la testa per il rinvio della sfida contro gli Amatori Guspini. Il Real Putzu si prende la vetta con la manita sul Seddori (5-1) firmata dalla doppietta di Puddu e dai gol di Corona, Murgia e Schirru.

Il Sant’Andrea Frius accorcia sull’Ales (a riposo) grazie al 2-1, con reti di Atzeni e Anedda, sulla Monreale (a segno con Cabriolu). Sofferto il 3-2 con cui la Polisportiva Isili piega la WS10 Senorbì: Orrù (tripletta) rende vana la doppietta di Lonis.

La regina dell’Over 30 Atletico Capoterra 2025 non va oltre l’1-1 con l’Aek Kasteddu ma la Nino Disario Villacidro non ne approfitta: Farci e Deledda piegano i gialloblù e regalano il successo per 2-1 al Cagliari 2007. Esagera il Real Putzu, che ne fa sette al Genneruxi Ottica 4 Eyes con Tolu (tripletta) e Porcu (doppietta) sugli scudi.

Successo per la Futura 2000 Villasor (quinta), che liquida la Crescenzi Sport con un rotondo 4-0 con doppio Fadda, Matta e Contu. A riposo il Real Cocciula.

