VaiOnline
Pescara.
23 febbraio 2026 alle 00:36

Famiglia del bosco, accuse alla psicologa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pescara. Mentre il caso della “famiglia del bosco” occupava le cronache italiane, sui social comparivano post critici verso la coppia anglo-australiana, sospesa dai giudici nella responsabilità genitoriale. Commenti che hanno attirato l’attenzione del team di esperti, scatenando polemiche sul lavoro della psicologa che affianca la consulente tecnica d’ufficio, Simona Ceccoli.

Il consulente di parte, Tonino Cantelmi, ha denunciato violazioni del codice deontologico, sollevando anche la reazione della Garante per l’infanzia dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, che ha disposto accertamenti sul rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Cantelmi contesta inoltre il curriculum della psicologa, iscritta all’albo da poco più di tre anni, inferiore ai cinque richiesti dalla legge per operare in ambito minorile. Lo psichiatra invita alla collaborazione tra assistenti sociali, psicologi e Ctu, per il bene dei bambini, minacciando altrimenti denunce per presunte incompetenze.

La vicenda, fatta di accuse incrociate e richieste respinte, giunge a due settimane dai colloqui psicologici previsti per i tre figli della coppia, fissati per il 6 e 7 marzo dal Tribunale per i minori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 
La rinascita.

Poetto, il sole fa dimenticare Harry

Pienone nella spiaggia dei Centomila dopo le mareggiate portate dal ciclone 
Alessandra Carta