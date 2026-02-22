VaiOnline
Svizzera.
23 febbraio 2026 alle 00:35

Disperso in montagna, trovato il corpo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lugano. È stato trovato dopo cinque giorni di ricerche sulle montagne di Sankt Moritz, in Svizzera, il corpo di Luciano Capasso, 25enne di Qualiano morto travolto da una valanga. Il giovane lavorava come autista in un hotel e all’alba di mercoledì scorso era partito per un’escursione a 2.700 metri ma è stato sorpreso da una bufera di neve.

La famiglia accusa le autorità elvetiche di non aver avviato tempestivamente i soccorsi né indagato sull’accaduto. La polizia segnala una valanga di grado 4 su 5, evento che non avrebbe lasciato scampo. Il legale chiede di verificare eventuali allerte e mezzi non utilizzati per il recupero. La salma potrebbe rientrare presto in Italia, mentre altri incidenti simili continuano a colpire le Alpi.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 
La rinascita.

Poetto, il sole fa dimenticare Harry

Pienone nella spiaggia dei Centomila dopo le mareggiate portate dal ciclone 
Alessandra Carta