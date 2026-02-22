Disperso in montagna, trovato il corpo 

Lugano. È stato trovato dopo cinque giorni di ricerche sulle montagne di Sankt Moritz, in Svizzera, il corpo di Luciano Capasso, 25enne di Qualiano morto travolto da una valanga. Il giovane lavorava come autista in un hotel e all’alba di mercoledì scorso era partito per un’escursione a 2.700 metri ma è stato sorpreso da una bufera di neve.

La famiglia accusa le autorità elvetiche di non aver avviato tempestivamente i soccorsi né indagato sull’accaduto. La polizia segnala una valanga di grado 4 su 5, evento che non avrebbe lasciato scampo. Il legale chiede di verificare eventuali allerte e mezzi non utilizzati per il recupero. La salma potrebbe rientrare presto in Italia, mentre altri incidenti simili continuano a colpire le Alpi.