VaiOnline
Stati Uniti.
23 febbraio 2026 alle 00:35

Entra a Mar-a-Lago con fucile e benzina: freddato dalla polizia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

New York. Paura a Mar-a-Lago: un uomo è riuscito a entrare nel perimetro della residenza di Donald Trump (che tuttavia era a Washington) in piena notte, armato con un fucile e una tanica di benzina. Il Secret Service, con l’aiuto della polizia di Palm Beach, lo ha affrontato e, di fronte alla sua resistenza a deporre le armi, gli ha sparato uccidendolo.

L’intruso è stato identificato come Austin Tucker Martin, 21enne della North Carolina: la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa sabato, avviando anche una campagna social per rintracciarlo. Non è chiaro cosa lo abbia spinto a spostarsi fino in Florida né come abbia reperito l’arma. I suoi account social offrono pochi indizi sul movente; tra i post, acquerelli e schizzi in bianco e nero raffigurano campi da golf, in particolare il Quail Ridge vicino a Cameron, accompagnati da musica elettronica. Non risulta che Martin fosse noto alle autorità.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha sottolineato che il Secret Service ha agito rapidamente per neutralizzare un “pazzo armato” e ha accusato i democratici dello shutdown in corso, mentre l’Fbi, guidata da Kash Patel, promette di dedicare tutte le risorse necessarie alle indagini. Nonostante Trump fosse a Washington per una cena con i governatori, l’episodio evidenzia la tensione politica negli Stati Uniti: il presidente è già stato oggetto di due tentati assassinii e recentemente un uomo armato è stato arrestato fuori dal Capitol Hill.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 
La rinascita.

Poetto, il sole fa dimenticare Harry

Pienone nella spiaggia dei Centomila dopo le mareggiate portate dal ciclone 
Alessandra Carta