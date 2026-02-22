VaiOnline
Al Comunale.
23 febbraio 2026 alle 00:32

villacidrese beffata dall’uta allo scadere  

Villacidrese 1

Uta 2020 1

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Pinna (33’ st Figus), Manca, Saias, Bellu (8’ st Atzeni), Paulis, Muscas, Mereu (33’ st Melis), Laconi, Caferri (33’ st Cirronis), Atzei (33’ st Agostinelli). In panchina Doneddu, Pintus, Cappai, Lussu. Allenatore Mingioni.

Uta 2020 (4-3-1-2) : J. Angioni, Bevere, Pionca, Piro, Porru, Picciau (1’ st Sartorio), Piras (43’ st Milia), Bratzu, Manca, Mancini (33’ st Pascual Sales), Carrus. In panchina Firinu, Foddis, L. Angioni, Pibia, Capelli, Orru. Allenatore Madau.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 30’ Manca; st 52’ Sartorio.

Note : espulso Pibia; ammoniti Pionca e Laconi.

Villacidro. Beffa per la Villacidrese, che pareggia con l’Uta in extremis al termine di una gara pazza e ricca di colpi di scena. Frenata inattesa della squadra di Mingioni, che perde terreno su Guspini e Terralba con il Castiadas che si riporta a sole due lunghezze. Per i biancoverdi invece è un punto d’oro arrivato proprio all’ultimo respiro, che ricorda parecchio il turno precedente contro la Freccia Parte Montis (due gol nel recupero in quell’occasione).

Primo quarto d’ora già ricco di occasioni: su tutte il palo di Laconi per la Villacidrese e il tiro di Porru fuori di niente per l’Uta al 19’. Al 30’ il gol che stappa la partita: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Paulis c’è una serie di batti e ribatti ed è Manca a trovare la porta con uno splendido tiro dal limite. L’inerzia è per i gialloblù che però non riescono a pungere nuovamente.

Ripresa dai ritmi nettamente più bassi, con la Villacidrese che va a caccia del gol della sicurezza mentre l’Uta prova a ripartire con ordine. Gli ospiti vanno più vicini al gol in due occasioni con Bratzu ma entrambe si concludono con un nulla di fatto. Nel finale molto acceso, anche agonisticamente, l’Uta ha la forza di pareggiare: Sartorio lanciato a rete supera Riccio con un bel tiro rasoterra ma trova Atzeni che salva sulla linea, la palla torna nuovamente al giocatore che ribadisce a porta vuota gelando il comunale di Villacidro e regalando alla sua squadra un punto preziosissimo in chiave salvezza.

