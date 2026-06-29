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30 giugno 2026 alle 00:22

Vigili del fuoco, esercitazioni con le moto d’acqua 

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Esercitazioni sul mare del Poetto per la formazione e l’addestramento dei soccorritori sulle moto d’acqua. Per partecipare al corso interregionale di cinque giorni – per un totale di 36 ore – sono arrivati vigili del fuoco dai Comandi di tutta Italia: Lombardia, Liguria, Toscana e ovviamente Sardegna. Il percorso formativo si è articolato in lezioni teoriche, svolte nel Comando di Cagliari, e attività pratiche sull’arenile del Poetto. L’abilitazione conseguita consente al personale specialista del soccorso acquatico di superficie e ai sommozzatori di impiegare la moto d'acqua nelle operazioni di soccorso, acquisendo una specializzazione altamente qualificante nell'ambito del contrasto al rischio acquatico di superficie. Con l’avvio della stagione estiva, il personale neoabilitato andrà a integrare i dispositivi di soccorso acquatico di superficie attivati dai Comandi interessati, contribuendo a garantire un presidio ancora più efficace lungo i tratti di costa maggiormente frequentati. L'impiego delle moto d'acqua costituisce una risorsa strategica nelle operazioni di soccorso in ambiente marino, in particolare nei tratti di litorale caratterizzati da mare formato, frangenti e forti correnti.

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