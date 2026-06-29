«Rischiamo un’estate infernale» 

L’ondata di gran caldo è pronta a concedere una tregua alla Sardegna con i temporali attesi per oggi. Tanto che la Protezione Civile regionale ha annunciato anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico in quasi tutta l’Isola. Le uniche zone escluse sono la Gallura e il Sassarese, mentre nel resto del territorio – dalle 12 alle 18 – sono previste piogge. Al tempo stesso, però, Cagliari entra tra le città italiane da “bollino rosso” per le ondate di caldo. «Sul Mediterraneo l’afa, le alte temperature, l’elevata umidità e la superficie del mare calda sono gli ingredienti per innescare, durante le ore pomeridiane, forti temporali anche con grandine, probabili sull’Isola per oggi, anche nel cagliaritano», conferma Alessandro Gallo, meteorologo di MeteoNetwork Sardegna, «ma i fenomeni saranno in dissolvimento nella tarda serata». Per quanto riguarda l’allerta temporali, il Comune di Cagliari ha ricordato che è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie più a rischio di Pirri. Il consiglio ai residenti è di spostare le auto nell'area di sosta della piscina di Terramaini.

Pioggia e maestrale

A partire da oggi si abbasseranno anche le temperature. «L’anticiclone delle Azzorre, il grande assente dell’estate mediterranea, torna a bussare ai confini del nostro mare e potrebbe facilitare l’ingresso di aria fresca atlantica», spiega Gallo. «In Sardegna sono attesi venti in prevalenza da maestrale, da moderato con raffiche sul settore nord occidentale. Successivamente, la circolazione potrebbe assumere direzione nord-nord-ovest sul settore occidentale, nord-nord-est sul settore orientale con intensità in lieve diminuzione», prosegue l’esperto, «l’ingresso di aria fresca e la circolazione dei venti favoriranno quindi un ritocco al ribasso delle temperature su entrambi i valori. Le minime e le massime rientreranno, almeno in parte, nei valori di stagione. Sono attesi probabili rovesci di pioggia sul settore orientale nelle ore pomeridiane, in un contesto di cielo sereno o al più poco nuvoloso».

Nuova ondata

Il rischio, però, è che quella di oggi sia solo una breve tregua dal gran caldo. «I modelli matematici di media-lunga scadenza non escludono una nuova risalita dell’anticiclone subtropicale sulla penisola iberica e sul Mediterraneo», afferma il meteorologo. Una nuova ondata potrebbe tornare già per l’inizio della prossima settimana: «Circa il 7 o l’8 luglio, ma il tutto deve essere confermato», sottolinea. Tuttavia la paura è che possa essere davvero un’estate con le temperature da record: «Difficile confermare che questa possa essere un’estate più calda», conclude Alessandro Gallo, «ad oggi l’eccezionale ondata di caldo sul continente europeo dovrebbe far suonare il campanello d’allarme. I dati strumentali confermano che negli ultimi 50 anni le temperature aumentano rapidamente. Difficile dire se sarà un’estate più calda o da record, ma ci sono, ad oggi, tutte le carte in regola».

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