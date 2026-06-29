Campagne in fiamme, elicotteri in azione tra San Gavino e Arbus 

Pomeriggio di paura ieri nel Medio Campidano a San Gavino, Villacidro e Pabillonis per tre distinti incendi che si sono sviluppati nel pomeriggio e per i quali è stato necessario l’intervento degli uomini del Corpo di vigilanza ambientale e forestale, dei vigili del fuoco di Sanluri, dei volontari della Protezione civile e di alcuni elicotteri. A San Gavino le fiamme sono arrivare a lambire la recinzione di un’abitazione nel cui cortile era parcheggiata un’auto. Per fortuna è stato evitato il peggio con l’intervento di un elicottero proveniente dalla base di Villasalto.

A pochi chilometri di distanza, non lontano dal consorzio industriale di Villacidro, si è sviluppato un secondo incendio con le fiamme che sono arrivate anche nelle vicinanze del canile. In questo caso è stato decisivo l’intervento del gruppo Gauf del Corpo forestale con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Villacidro. Per domare le fiamme è intervenuto anche l’elicottero della base di Iglesias. Un terzo incendio si è sviluppato nelle campagne di Pabillonis in località Sa Mandara. Lo spegnimento è stato coordinato dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Guspini. Anche Iglesias è stata colpita da due incendi. Il secondo, divampato in tarda serata tra San Giorgio e il villaggio di Villamarini e alimentato dal forte vento, ha impegnato a lungo i soccorsi e ha causato diffusi blackout in città. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori dopo un primo focolaio spento in mattinata a Monte Figu. ( g. pit. – m. li. )

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