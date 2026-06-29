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30 giugno 2026 alle 00:24

Il caldo concede (solo) una tregua 

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Bollino rosso per Cagliari (ieri 40 gradi a Ozieri e Sanluri, incendi a Iglesias e nel Medio Campidano, black out a Villasor), eppure il gran caldo sembra in ritirata. L’ufficio Meteo dell’Aeronautica spiega che almeno fino alla serata di oggi sono possibili temporali e grandine in quasi tutta l’Isola, in particolare nel Cagliaritano, con venti di maestrale. Poi il tempo dovrebbe cambiare verso una normale stagione estiva. Il supercalore legato all’anticiclone africano, che ha messo in ginocchio l’Europa, potrebbe tornare già da inizio luglio. «Non lo si può dire con certezza, ma è probabile».

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