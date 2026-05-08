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Via Salaris.
09 maggio 2026 alle 00:51

Vigilantes 24 ore su 24 alle Gallerie Ormus A pagare è il ristoratore: «Tuteliamo i clienti» 

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Un servizio di vigilanza privato, attivo 24 ore su 24, per combattere il degrado nelle Gallerie Ormus. L’iniziativa è di Mauro Trudu, titolare del ristorante Picanhito in via Salaris. «Abbiamo fatto questa scelta perché vogliamo tutelare i nostri clienti», racconta, «le Gallerie potrebbero essere un salotto della città, ma tra degrado e bivacchi i problemi sono purtroppo ben noti a tutti».

Il ristoratore è preoccupato: «Anche se i numeri raccontano di una città molto tranquilla», aggiunge, «ma la situazione la conosciamo e si può fare sempre meglio. I clienti mi raccontano che hanno paura di uscire nel centro storico». Trudu spiega così la scelta di affidarsi a un servizio di vigilanza privato: «Lo abbiamo fatto anche in passato», dice, «e abbiamo visto che funziona, anche con i sistemi di videosorveglianza. Alcuni residenti mi hanno ringraziato perché fa sentire più al sicuro anche loro. Purtroppo in passato abbiamo provato a parlare con l’amministrazione per provare a trovare una soluzione al degrado, ma non siamo stati ascoltati».

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