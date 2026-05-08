Cagliari, è il tempo della salvezza 

È il giorno dei giorni. Se il Cagliari dovesse conquistare almeno un pareggio oggi in casa contro l’Udinese, sarebbe salvo aritmeticamente con due giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Potrebbe esserlo persino se dovesse perdere, ma nel caso dovrebbe aspettare le gare di domani e in particolare sperare che la Cremonese non vada oltre il pari in casa con il Pisa. Il fischio d’inizio alla Unipol Domus per le 15. Tra i convocati anche Rodriguez e Deiola, che hanno recuperato in extremis. A guidare il centrocampo sarà il solito Gaetano (nella foto), in attacco Mendy potrebbe partire titolare.

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