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Mobilità.
09 maggio 2026 alle 00:51

FlixBus sbarca nell’Isola, al via da giugno 

La low cost coprirà la Cagliari-Alghero, passando da Sanluri, Oristano e Sassari 

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Venerdì 12 giugno FlixBus inaugurerà il servizio in Sardegna con la sua prima linea regionale, collegando l'Isola da sud a nord. La nuova linea unirà Cagliari, Sanluri, Oristano, Sassari e Alghero, includendo fermate strategiche negli aeroporti di Cagliari-Elmas e Alghero-Fertilia. Il servizio sarà operativo per tutta l’estate.

L’annuncio

«Saremo operativi sette giorni su sette, con benefici attesi a molteplici livelli – per i sardi in partenza dagli scali di Cagliari-Elmas e Alghero-Fertilia, che potranno raggiungere con facilità il terminal – si legge in una nota – e per i visitatori, che potranno spostarsi con maggiore facilità all’interno della Sardegna».

«Portiamo nell'isola un modello che mette al centro il diritto alla mobilità e la libertà di scoprire il patrimonio sardo in modo efficiente e alla portata di chiunque. È un traguardo che sognavamo e che oggi diventa realtà grazie alla sinergia con i nostri partner locali» ha commentato Cesare Neglia, amministratore delegato di FlixBus Italia.

Scali

La società fa sapere che con i nuovi collegamenti, chi deve partire dagli aeroporti di Fertilia ed Elmas potrà raggiungere il terminal ogni giorno da Cagliari, Sanluri, Oristano, Sassari e Alghero.

«Ad esempio, l’aeroporto di Alghero-Fertilia è raggiungibile da Sassari in soli 35 minuti. Nello stesso arco di tempo, si può raggiungere lo scalo di Cagliari-Elmas da Sanluri».

La strategia

La linea sarà operata dall’azienda sassarese Logudoro Tours in linea con il modello di business collaborativo di FlixBus.

«Siamo lieti di inaugurare la nostra collaborazione con FlixBus in occasione del lancio in Sardegna. Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza nel settore per permettere di vivere appieno il territorio a quanti questa estate lo visiteranno, garantendo in ogni momento i massimi livelli di sicurezza, qualità ed efficienza» ha affermato l’amministratore unico della Logudoro Tours, Giampiero Canu.

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