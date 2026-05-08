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Il caso.
09 maggio 2026 alle 00:51

Selfie, tintarella e tuffi dalla barca a vela “spiaggiata” alla Prima  

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Da due mesi è lì, alla Prima fermata, sotto la Sella del Diavolo. Delimitata sulla riva dai new jersey della protezione civile, la barca a vela di 12 metri battente bandiere polacca arenata alla Prima è diventata meta di “pellegrinaggio” di ragazzini che salgono a bordo e si fanno selfie. Il Comune è al lavoro per rimuoverla: «dovremmo farcela per la prossima settimana», dice l’assessora all’ambiente Luisa Giua Marassi.

All’inizio di marzo, il proprietario (argentino) aveva ormeggiato la propria barca in rada, davanti alla spiaggia del Poetto. Ma aveva sbagliato la manovra, così l’imbarcazione a vela è stata trascinata, spiaggiandosi a pochissimi metri dalla riva. Immediatamente rintracciato (anche dopo l’intervento dei militari della Guardia Costiera), «abbiamo notificato l’ordinanza di rimozione ma il comandante non ha ottemperato», spiega l’assessora. Così, «appena ricevuta la relazione di mancato adempimento, abbiamo avviato la procedura per l’intervento sostitutivo, a nostra cura, con successivo addebito delle spese a carico del comandante. A giorni», conclude l’assessora, «incaricheremo un’impresa per il ritiro e il trasporto in un impianto autorizzato». ( ma. mad. )

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