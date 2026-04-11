Oggi nuovo appuntamento con “Videolina Sport”: con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Al centro della puntata, la sfida della Domus tra Cagliari e Cremonese. Poi il focus sulla Dinamo, a caccia di punti-salvezza, la Torres e il derby di B Interregionale di basket tra Esperia e Sennori, oltre a tutti i risultati dei campionati dilettantistici, i quiz, i giochi e gli approfondimenti. Ospiti in studio: Fabrizio Cresci e Andrea Frigo.