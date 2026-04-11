Piano della Sfirs per lo sviluppo: «Dialoghiamo con le aziende»  

Più servizi legati all’accesso al credito e agli investimenti per le imprese locali. La Sfirs investe sul nord Sardegna, dove domani a Sassari, nella sede della Camera di Commercio, è in programma una tavola rotonda fra i vertici della Società finanziaria regionale, l’assessorato della Programmazione e i rappresentanti del sistema produttivo territoriale. Fra gli obiettivi della nuova iniziativa, c’è il consolidamento del suo ruolo di partner pubblico dello sviluppo economico, «capace di affiancare il sistema bancario e di accompagnare le imprese lungo i diversi percorsi di investimento», fa sapere la Sfirs, «rafforzando il dialogo con il tessuto imprenditoriale locale e contribuendo a promuovere iniziative legate all’innovazione, alla crescita dimensionale delle aziende e alla valorizzazione delle filiere produttive del territorio». Domani si parte dalle ore 10. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Mascia, del presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti e del presidente Sfirs Riccardo Barbieri, interverranno nella tavola rotonda Marco Naseddu del Centro regionale di Programmazione, Riccardo De Lisa dell’Università di Cagliari, Marco Scanu (Ordine commercialisti Sassari) e Massimo Concas, direttore generale Sfirs. Chiuderà i lavori l’assessore regionale Giuseppe Meloni.

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