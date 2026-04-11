Nasce Alleanza Sardegna: «Puntiamo alle Comunali» 

Il ruolo e l’autonomia dei Comuni, insieme alle questioni della sicurezza dei territori e dello sviluppo locale, sono stati i principali temi al centro della prima assemblea regionale di Alleanza Sardegna, il soggetto politico a vocazione centrista nato nell’ambito del centrodestra alle ultime elezioni regionali, quando – al debutto assoluto – ottenne subito quasi 30mila voti. Dopo quel felice esordio, che consentì di eleggere due consiglieri regionali nonostante la sconfitta della coalizione, i vari esponenti hanno consolidato la presenza del partito nei territori, costruendo una rete di amministratori locali, cittadini e realtà civiche.

Ieri, a Cagliari, un’assemblea molto affollata (con l’intervento di tutti i leader del centrodestra regionale) ha sancito il battesimo politico, e avviato una nuova fase che prevede, anzitutto, la partecipazione di Alleanza Sardegna alle prossime elezioni amministrative, che nell’Isola riguarderanno 149 Comuni. «Avremo vari candidati in vari territori», ha detto il consigliere regionale Stefano Schirru, «che hanno aderito a progetti civici negli interessi dei territori. Questa assemblea è servita a ragionare dei nostri programmi, che porteremo avanti all’interno del centrodestra e in fiera opposizione a una Giunta regionale i cui valori sono molto lontani dai nostri».

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