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L’incontro.
12 aprile 2026 alle 00:24

Giovani artigiani a quota 12mila ma non si trovano addetti 

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I giovani imprenditori sardi si sono ritrovati ad Arborea per la prima convention regionale di Confartigianato Giovani, dedicata alla “scelta di restare”. Il dossier sulla “young economy” fotografa un sistema vivo ma sotto pressione: nell’Isola operano 12mila imprese guidate da under 35 con 30mila dipendenti; 2.570, pari al 21%, sono artigiane giovanili e danno lavoro a 9mila addetti. Solo il 30% è guidato da donne e il 5,8% da giovani stranieri. I comparti più presenti sono i servizi alla persona e i lavori di costruzione specializzati, ma anche la ristorazione e il settore delle riparazioni.

Non c’è settore però che non risenta dello spopolamento: entro il 2051 la Sardegna perderà 331mila persone in età lavorativa e 150mila under 35. Negli ultimi cinque anni, unico caso in Italia, l’occupazione giovanile è calata dell’1,4%. Le imprese non trovano personale e all’appello mancano oltre 8mila addetti specializzati su 15mila previsti. «I giovani imprenditori combattono ogni giorno lo spopolamento, danno sviluppo al territorio, lavoro e valorizzano la cultura», per il presidente nazionale dei Giovani di Confartigianato, Riccardo Porta. Secondo il centro studi dell’organizzazione, negli ultimi dieci anni, gli artigiani under 35 sono scesi dall’11,3% al 6%, mentre gli over 59 sono saliti dal 15,3% al 26,6%; e 34mila microimprese sono a rischio ricambio generazionale. «Bisogna partire dall’istruzione e creare percorsi professionalizzanti che forniscano manodopera qualificata e specializzata», sottolinea Mattia Urru, presidente regionale dei Giovani imprenditori di Confartigianato. «Il potenziale c’è, sono 95mila i giovani sardi interessati a un mestiere artigiano». Un dato che si scontra con la fotografia dell’indice Youth Friendly 2025, elaborato da Confartigianato per misurare quanto i territori siano attrattivi per i giovani sotto il profilo di occupazione, impresa, formazione e qualità dei servizi: la Sardegna è ultima in Italia con 403 punti, la media è 579.

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