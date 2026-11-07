Vico VIII San Giovanni, modifiche al traffico: da domani scatta il divieto di sosta per lavori 

In arrivo nuove modifiche alla viabilità a Villanova, nello specifico nel vico VIII San Giovanni, per consentire lo svolgimento dei lavori di un cantiere stradale in programma all’inizio della settimana. Da domani a giovedì, dalle 8 alle 17, ci sarà il divieto di sosta su entrambi i lati della strada con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, a esclusione dei mezzi autorizzati dalla ditta incaricata di eseguire gli interventi.L’ordinanza, istituisce anche la riduzione della carreggiata nel tratto interessato dai lavori. È prevista anche la sospensione temporanea della circolazione, a esclusione dei mezzi della ditta, dei mezzi di soccorso, dei residenti e autorizzati.

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