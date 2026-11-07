Boschi, caccia alle risorse non spese 

Troppi fondi non utilizzati per la cura e la valorizzazione del patrimonio boschivo e la manutenzione delle fasce parafuoco, è il momento di voltare pagina. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessora all'Ambiente Rosanna Laconi, il progetto “Azione bosco 2026”.

Oltre 5,5 milioni di euro, delle programmazioni dal 2019 al 2024, risultano assegnati a interventi non ancora avviati. «Non possiamo permettere che risorse destinate al lavoro e alla tutela dei nostri boschi rimangano inutilizzate per anni», dice l’assessora, «dietro ogni intervento che non parte ci sono opportunità occupazionali rinviate e territori che attendono manutenzione e cura».

Ora la Giunta ha disposto l'assegnazione di 343.143 euro ai due soggetti che hanno soddisfatto i requisiti rafforzati: il Consorzio Cooperative Sardegna e Natura di Morgongiori e la Cooperativa Eleven di Buddusò. Stabilito inoltre un percorso di recupero delle annualità arretrate. I soggetti interessati dovranno presentare i progetti esecutivi entro termini precisi e rispettare un cronoprogramma vincolante, pena la perdita dei fondi.

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