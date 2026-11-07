Voto nelle Province, le istruzioni di Calderoli 

Il Consiglio regionale martedì deve votare l’ordine del giorno con le modifiche alla proposta di legge nazionale in materia di elezioni diretta dei presidenti delle province e delle Città metropolitane incardinata in commissione Affari costituzionali della Camera.

Il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoni sulla questione ha inviato una lettera al presidente dell’assemblea sarda Piero Comandini. «In particolare, scrive Calderoli – l'articolo 1 della proposta di legge costituzionale è finalizzato a introdurre un terzo comma all'articolo 43 dello Statuto, così formulato: La legge regionale disciplina la forma di governo delle province e delle città metropolitane nonché le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei rispettivi organi di governo».

Su questo punto il ministro spiega che «l’utilizzo della locuzione “organi di governo” potrebbe condurre alla costituzionalizzazione anche dell’elezione a suffragio universale e diretto della Giunta, restringendo in maniera eccessiva la discrezionalità politica del legislatore ordinario sardo, al quale spetta la potestà legislativa primaria, in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”». Per questo Calderoli aggiunge che «è opportuno modificare il testo con soppressione delle parole “di governo”. In tal modo verrebbe tra l’altro garantita la simmetria con il testo della legge costituzionale n. 1 del 2026, sulla riforma dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia che prevede testualmente che “la legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta”».

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