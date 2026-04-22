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23 aprile 2026 alle 00:40

Viale Trieste, approvato il progetto del secondo lotto Marcialis: «Avvio del cantiere previsto entro l’anno» 

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Dopo anni di attesa, arriva il via libera della Giunta al progetto definitivo per la riqualificazione del secondo lotto di viale Trieste, nel tratto compreso tra via Pola e piazzale Trento.

L’intervento, proposto dall’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, vale complessivamente 10 milioni e 500 mila euro: 6 milioni finanziati dai fondi europei del programma Pn metro plus 2021-2027, i restanti 4,5 milioni, dal Comune. Il piano introduce alcune modifiche rispetto al progetto iniziale: «Una revisione della distribuzione degli spazi consentirà di salvaguardare un numero maggiore di parcheggi», spiega l’assessore, che sottolinea anche interventi mirati sul verde «per migliorare qualità e fruibilità senza snaturare l’impianto generale». Nel dettaglio, il progetto prevede il ridisegno delle aree destinate ad auto e pedoni e la realizzazione di una pista ciclabile sul lato ovest del viale. In programma anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica, il rinnovo delle reti idriche e fognarie e la cura dei caratteristici ficus. Intanto si guarda già ai prossimi passaggi: «A breve procederemo con la gara per l’affidamento dei lavori e l’avvio del cantiere è previsto entro l’anno», annuncia Marcialis.

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