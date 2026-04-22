Viale Trieste, approvato il progetto del secondo lotto Marcialis: «Avvio del cantiere previsto entro l’anno» 

Dopo anni di attesa, arriva il via libera della Giunta al progetto definitivo per la riqualificazione del secondo lotto di viale Trieste, nel tratto compreso tra via Pola e piazzale Trento.

L’intervento, proposto dall’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, vale complessivamente 10 milioni e 500 mila euro: 6 milioni finanziati dai fondi europei del programma Pn metro plus 2021-2027, i restanti 4,5 milioni, dal Comune. Il piano introduce alcune modifiche rispetto al progetto iniziale: «Una revisione della distribuzione degli spazi consentirà di salvaguardare un numero maggiore di parcheggi», spiega l’assessore, che sottolinea anche interventi mirati sul verde «per migliorare qualità e fruibilità senza snaturare l’impianto generale». Nel dettaglio, il progetto prevede il ridisegno delle aree destinate ad auto e pedoni e la realizzazione di una pista ciclabile sul lato ovest del viale. In programma anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica, il rinnovo delle reti idriche e fognarie e la cura dei caratteristici ficus. Intanto si guarda già ai prossimi passaggi: «A breve procederemo con la gara per l’affidamento dei lavori e l’avvio del cantiere è previsto entro l’anno», annuncia Marcialis.

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