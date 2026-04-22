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Centro storico
23 aprile 2026 alle 00:42

Cagliari, divisi sulle regole della movida 

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Confermata la possibilità di mantenere i tavolini all’aperto fino alle 3, solo il venerdì e il sabato. Ribadita anche la presenza degli steward, così come i controlli della Polizia locale che gireranno a piedi. Una novità sarà il ruolo dei ristoratori che, per assicurare il rispetto dei limiti del rumore, potranno richiamare bonariamente i clienti. Le nuove regole della movida nel centro storico per l’estate, illustrate ieri dal Comune di Cagliari nell’ambito del piano acustico, dividono ristoratori e residenti. Per i primi un «traguardo atteso da anni», mentre per i secondi «non c’è nessuna azione contro il rumore».

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