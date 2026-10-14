Viale Sant’Avendrace, ecco il nuovo asfalto 

Nuovo asfalto e addio alle buche. Sono terminati ieri, in tarda mattinata, gli interventi di fresatura e bitumatura in viale Sant’Avendrace. Dopo dieci giorni, come aveva annunciato il Comune, il cantiere si è concluso. Resta, tuttavia, da tracciare ancora tutta la segnaletica orizzontale: sarà realizzata tra oggi e domani, come indicato anche dai cartelli lungo il viale.

I lavori erano attesi da tempo dagli abitanti e dai commercianti del quartiere perché le condizioni della strada erano ormai disastrose, al limite dell’impraticabilità. Gli interventi hanno interessato solo le corsie di marcia e non i parcheggi presenti: si tratta di una messa in sicurezza in previsione dei lavori di riqualificazione di tutta l’area.

I disagi

Inevitabili i disagi alla viabilità nel corso di questi dieci giorni, anche se viale Sant’Avendrace non è mai stata chiusa del tutto al traffico. Gli operai, infatti, hanno proceduto ad asfaltare una corsia per volta per limitare al massimo i congestionamenti e le file.

Ieri mattina le operazioni di fresatura e bitumatura hanno interessato l’ultimo tratto della strada, da via Temo fino a viale Trento. Per questo motivo le auto provenienti da viale Trieste sono state deviate in via Santa Gilla dai movieri incaricati di gestire la viabilità, con conseguenti disagi e code nelle ore di punta. In viale Sant’Avendrace, invece, si è proceduto a senso alternato, anche qui con inevitabili attese. Al termine dei lavori, intorno alle 13, la situazione è tornata alla normalità, ma con un asfalto tutto nuovo.

I dubbi

Il Comune ha evidenziato che i lavori, a causa delle condizioni disastrose della strada, non erano più rinviabili. Tuttavia, residenti e commercianti avevano sollevato più di un dubbio sulle operazioni per il nuovo asfalto, convinti che gli interventi sarebbero cominciati dai marciapiedi. Il timore è che con il restyling della zona si debba tornare a lavorare sull’asfalto, rendendo inutile il cantiere dei dieci giorni appena trascorsi. D’altra parte, l’amministrazione aveva spiegato che la nuova asfaltatura era necessaria proprio per mettere in sicurezza l’area in vista della riqualificazione del quartiere. In attesa di nuovi interventi e della segnaletica orizzontale, prevista per i prossimi giorni, gli automobilisti possono finalmente godersi il nuovo asfalto senza più buche.

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