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Il cantiere
15 ottobre 2026 alle 00:45

Cagliari, il Porto canale brucia i tempi 

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Prende forma al Porto canale di Cagliari il terminal Ro-Ro, il progetto più importante finanziato in Sardegna con fondi del Pnrr. I lavori, 300 milioni di euro, iniziati nel 2024, potrebbero essere completati in anticipo rispetto alla scadenza del 2029. Cinque piazzali, sei ormeggi, l’opera (già all’82%) consentirà di alleggerire sempre di più il porto storico, orientato al diporto e al turismo, anche grazie agli interventi realizzati e in corso. Un ritmo che stride con quanto accade per i cantieri in via Roma, a partire dai lavori per la nuova metropolitana di superficie.

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