Viale Merello, una settimana di passione 

Gli alberi non venivano potati da dieci anni. Sono secchi ed era necessario intervenire e non c’era periodo migliore per farlo che questo, con le scuole chiuse e le lezioni universitarie molto ridotte. Insomma, secondo il Comune non era possibile farlo in altri momenti. E così da oggi a sabato chiude, dalle 6,45 alle 13, il tratto finale di viale Merello, quello tra piazza D’Armi via Is Maglias.

Una strada percorsa ogni giorno da migliaia di auto che arrivano da Pirri, via Cadello e Is Mirrionis, ma anche da viale San Vincenzo, e si dirigono verso viale Trieste-viale Sant’Avendrace. E viceversa. Per questo conta poco che non sia transitabile solo un tratto di poche centinaia di metri e che la chiusura sia stata pubblicizzata in anticipo: i disagi saranno inevitabili perché le auto si riverseranno in altre strade, già intasate a causa dei cantieri in centro.

Perché ora?

Domanda: non era possibile farlo di notte? Luisa Giua Marassi, che tra le deleghe ha quelle della manutenzione e gestione parchi e giardini pubblici e della progettazione e realizzazione nuovi spazi verdi, argomenta così: «La prima ragione è che abbiamo il parere tecnico dei nostri esperti agronomi che hanno un quadro completo dello stato di salute di tutte le alberature cittadine con le malattie e le varie gradazioni di sicurezza», spiega. «Quelli in condizioni più critiche vengono monitorati con attenzione, gli altri, quelli secchi, vengono potati, almeno nelle parti compromesse. Ed è questo il caso degli alberi di quel tratto di viale Merello, sui quali sarà fatta una potatura abbastanza leggera».

Anni di ritardo

«Purtoppo», aggiunge l’assessora, «le potature in città non venivano fatte da oltre tre anni, in viale Merello addirittura da dieci. Quando siamo arrivati, un anno fa, non abbiamo trovato risorse e per questo le abbiamo dovute reperire. All’inizio di quest’anno abbiamo bandito la gara d’appalto ed eccoci qui, con quattro anni di manutenzioni da recuperare». Quanto alla tempistica, Giua Marassi la spiega così: «La notte e la sera non si può fare perché senza luce è impossibile e, quanto al periodo, questo, con le scuole chiuse e pochi studenti nelle facoltà universitarie, ci è sembrato il migliore possibile. Certo, qualche disagio per gli automobilisti ci sarà e ne siamo consapevoli ma bisogna trovare un compromesso tra le esigenze dei cittadini e la salute delle piante». L’assessora aggiunge che in varie parti della città ci sono alberi a rischio caduta per i quali il Comune è in attesa delle autorizzazioni della soprintendenza per abbatterli. E termina le sue argomentazioni con un altro appunto: «Tanti cittadini, da viale Regina Elena a via Dante, hanno le fronde degli alberi sino alle finestre, stiamo intervenendo anche su quelle emergenze». L’altra domanda è: sarà chiuso un altro tratto di viale Merello, o altre strade, a breve? «Tra domani e dopo ci sarà l’avvicendamento del dirigente e con lui rivedremo i programmi».

Da oggi a sabato negli orari di chiusura in viale Merello potranno transitare solo i mezzi diretti alle attività commerciali e i residenti.

