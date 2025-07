Oggi l’autopsia sulla ragazza 

Questo pomeriggio sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Gaia Costa, la ragazza di 24 anni vittima di un incidente stradale avvenuto martedì scorso a Porto Cervo. Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso e la collega Milena Aucone hanno affidato al medico legale Salvatore Lorenzoni il compito di effettuare i primi accertamenti, necessari per le indagini sull'incidente avvenuto nel cuore della Costa Smeralda. Confermato che la famiglia della vittima, assistita dall'avvocato Antonello Desini, avrà come proprio consulente, il medico legale Francesco Serra.

La tragedia

Gaia Costa, di Tempio, martedì mattina stava lavorando a Porto Cervo come baby-sitter. Secondo i riscontri dei Carabinieri, la giovane è stata investita sulle strisce pedonali in via Aga Khan da un suv guidato dalla manager tedesca Vivian Spoohr, moglie del Ceo di Lufthansa. La donna, difesa dagli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitali, è indagata per omicidio stradale. La Procura di Tempio ha già inviato i primi atti formali ai legali della manager e nei prossimi giorni potrebbero essere conferiti gli incarichi per le consulenze sul suv messo sotto sequestro e sul telefono della donna. I Carabinieri di Porto Cervo e di Olbia avrebbero sentito a lungo una persona che si è avvicinata all’auto di Vivian Spoohr dopo l’incidente. Il testimone avrebbe confermato che la donna era al volante e che non si sarebbe resa conto di avere investito la ragazza.

«Mi sono fermata»

Un avvocato tedesco ha rilasciato dichiarazioni precise sul caso ad alcune testate del Nord Europa. «La mia cliente si è fermata sulle strisce pedonali. I testimoni lo hanno confermato e un gruppo di persone ha poi attraversato la strada – ha detto - La signora Spohr non si è accorta che la ragazza era ancora in piedi in fondo al gruppo. Vivian Spohr si è fermata dopo l'incidente e ha prestato i primi soccorsi alla ragazza, poi ha perso conoscenza ed è svenuta». La ricostruzione sarebbe stata confermata da diversi testimoni.

